Коронавирус COVID-19: все о том, где получить ответы на вопросы о болезни, границах и школах

Есть вопросы о COVID-19? О здоровье? О границах или школах? Министерство здравохранения Латвии предлагает узнать, кому вы можете позвонить, чтобы получить ответы.

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Звоните по информативному телефону Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC), если у вас возникли вопросы о заболевании коронавирусом COVID-19, профилактики, самоизоляции и карантине. Номер телефона: 67387661. Линия работает по будням с 8:30 до 21:00, а по субботам и воскресеньям — с 8:30 до 17:00.

Оказавшиеся в чрезвычайной ситуации за границей могут получить консультацию по телефону 26337711. Линия работает круглосуточно.

Получить консультации Центра защиты прав потребителей об отмене путешествий и мероприятий можно по телефону 65452554. Линия работает с 8:15 до 17:00 с понедельника по четверг, а также с 8:15 до 15:45 по пятницам.

Получить информацию о пересечении государственных границ можно по телефону 67075616. Линия работает круглосуточно.

Обращаться по вопросам образования в стране во время чрезвычайной ситуации можно в Министерство образования и науки по телефону 67226209. Линия работает по будням с 8:30 до 17:15.

Навести справки о порядке выдачи листов о временной нетрудоспособности (больничных) можно по телефону 67876191. Линия работает с 8:30 до 17:00 с понедельника по четверг, а также по пятницам с 9:00 до 16:00.

Обращайтесь по телефону 110 в любое время суток, если вам нужна незамедлительная помощь полиции или вы хотите сообщить о людях, нарушающих правила во время чрезвычайной ситуации в стране.

В нерабочее для вашего семейного врача время консультацию о заболевании коронавирусом COVID-19 можно получить по информативному телефону семейных врачей 66016001. Линия работает с 17:00 до 8:00 по будням, а по выходным — круглосуточно.

Предприятия, которые распространяют товары по территории Латвии, могут получить консультации о чистке, продаже партики и дизинфекции по телефону 26335084. Линия работает по будням с 8:30 до 17:00.