Коронавирус: кому в Латвии положен и кому не положен больничный

В Латвии до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Министерство здравоохранения страны, тем не менее, обнародовало порядок предоставления больничных для тех жителей страны, которые оказались в группе риска.

Инструкции направлены всем семейным врачам в Латвии. Больничный полагается в следующих случаях:

Если ребенок вернулся в Латвию из одной из стран или территорий, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19 (по ситуации на 28 февраля — Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и регионы Италии — Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романия). В этом случае ребенку следует оставаться дома в течение 14 дней, а один из родителей получает право на больничный. Если у ребенка появляются симптомы коронавируса, нужно обращаться в неотложную медицинскую помощь по телефону 113.

Если взрослый житель Латвии вернулся из одной из стран или территорий, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19, и у него есть характерные симптомы. В случае, если анализ на COVID-19 дал отрицательный результат, человек все равно остается дома и продолжает лечение. Если человек поправится быстрее, чем через 14 дней после возвращения в Латвию, семейный врач закроет больничный. При этом рекомендуется продолжать наблюдать за самочувствием, дважды в день измерять температуру и по возможности работать удаленно.

Если человек находится в тесном контакте с другим человеком, у которого обнаружили вирус COVID-19. В этом случае придется провести в карантине дома 14 дней. Степень контакта с заразившимся человеком определяется в соответствии с правилами Центра профилактики и контроля заболеваний.



В случае, если человек вернулся в Латвию из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, и у него нет симптомов, в течение 14 дней ему необходимо следить за самочувствием. Больничный не выдается, рекомендуется договориться с работодателем об удаленной работе. Если же симптомы появятся, следует звонить в скорую.

