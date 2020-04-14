Коронавирус констатировали и в Саулкрастском крае

За последние сутки коронавирус констатирован также и в Саулкрастском крае. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

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Больше всего новых заболевших в Риге — всего в столице болеет уже 358 человек. На втором месте по числу заболевших находится Юрмала — 32 заболевших, на третьем месте Елгава, где выявлено 23 заразившихся Covid-19.

На сегодняшний день коронавирус констатирован в 63 самоуправлениях Латвии.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено два новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 657 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 242 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 29 018 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Латвии скончались пять человек с Covid-19. ЦПКЗ ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.