Коронавирус: МИД призывает без особой необходимости не посещать 21 страну

Министерство иностранных дел Латвии дополнило список стран, в которые лучше не ехать без особой необходимости из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил глава МИД Эдгарс Ринкевич.

Теперь в этом списке 21 страна. Это США, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Египет, Франция, Греция, Ирак, Исландия, Канада, Кувейт, Великобритания, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Таиланд, Германия, Швеция.

Ранее МИД призывал не посещать без особой необходимости Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

Как уже сообщалось, из-за коронавируса COVID-19 в Латвии на карантине более 160 человек. Всего в стране зафиксировано шесть случаев заболевания вирусом. Пять пациентов вернулись 7 марта с курорта в Италии. У всех больных заболевание проходит в легкой форме.