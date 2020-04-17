Коронавирус: на удаленную работу переведена треть всех трудозанятых латвийцев

Каждый третий трудозанятый житель Латвии в условиях пандемии Covid-19 перешел на удаленную работу, то есть работает из дома, каждый четвертый теперь тратит свободное время на прогулки на природе. Каждый пятый представитель молодежи (18-24 года) занимается спортом в домашних условиях. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Kantar в ходе действия чрезвычайной ситуации.

Также коронавирус сильно изменил и другие ежедневные привычки латвийцев: так, 43% жителей заявили, что теперь закупаются в магазинах по другому графику, нежели ранее, и подавляющее большинство (92%) считают, что ситуацию с Covid-19 следует воспринимать серьезно.

При этом лишь 21% респондентов заявил, что важно быть информированным о последних событиях, связанных с этой темой. В мире этот показатель равняется 34%.