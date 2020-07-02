Коронавирус обнаружен у работника детского отделения Мадонской больницы

Covid-19 1 июля констатирован у работника дежурного детского отделения Мадонской больницы, сообщает LETA.

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Эпидемиологическое расследование обнаружило 11 контактных лиц — трех работников больницы и восемь детей, которые уже выписаны домой. Все они отправлены на домашний карантин.

Тест на коронавирус сдали 40 человек — 24 работника больницы и 16 пациентов, результат всех тестов был негативным.

На сайте Мадонской больницы также появилась информация и заболевшем работнике. Две недели больница не будет оказывать педиатрические услуги и принимать роды.

По словам директора больницы Артиса Стубурса, нет информации о том, что дежурный врач приходил на работу больным. Последний раз он дежурил 30 июня, заболевание констатировано 1 июля.