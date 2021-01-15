Коронавирус победил сезонный грипп

Физическое дистанцирование, карантины, защитные маски, ограничение передвижений — эти направленные на борьбу с новым коронавирусом меры, судя по данным эпидемиологических служб, помогают уменьшить распространение других вирусных инфекций. Пока что эксперты не гарантируют "мягкого" сезона гриппа 2020-2021, но многие из них убеждены в том, что меры по сдерживанию Covid-19 существенно снизят заболеваемость респираторными вирусными заболеваниями, которые в это время года обычно уже свирепствуют в Северном полушарии, пишет портал Lsm со ссылкой на научный журнал Science.

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Активность гриппа находится на низком уровне, характерном для лета. В США доля визитов к врачам в связи с гриппом составляет всего 1,6% — при этом в начале сезонной эпидемии эта цифра обычно составляет 2,6%. В первую неделю января 2021 года в Европе тоже сохранялся "межсезонный" уровень заболеваемости гриппом и не было ни одной госпитализации, связанной с этой болезнью. По состоянию на 8 января в Латвии также не сообщается о госпитализированных с гриппом.

Прошлый сезон гриппа тоже завершился досрочно. По данным ВОЗ, число подтвержденных лабораторными анализами случаев гриппа резко сократилось в начале апреля, через несколько недель после объявления пандемии Covid-19 11 марта.

В Латвии в прошлом году эпидемия гриппа началась 11 декабря, а 18 марта Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о ее завершении. За весь период от этого заболевания скончались 14 человек.

Увеличилось и количество людей, привившихся от гриппа, потому что многие страны, опасаясь эпидемии гриппа в дополнение ко второй волне коронавируса, стали активно проводить кампании вакцинации. Если в 2019 году в США привилось 42% населения, то в 2020 — 53%.