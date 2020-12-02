Коронавирус полностью "накрыл" Латвию, ВОЗ ужесточила правила ношения масок. Главное о Covid-19 на 2 декабря

В Латвии больше нет самоуправлений, которые не были бы затронуты коронавирусом. На портале общественных инициатив Manabalss.lv собирают подписи за отмену обязательного ношения масок учениками начальных классов. ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии, а армия заявила о готовности помочь службам МВД в борьбе за соблюдение в обществе мер и ограничений против распространения инфекции. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 2 декабря.

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Цифры. В Латвии во вторник выявили 690 новых случаев Covid-19. Четырнадцать человек скончались. Общее число инфицированных достигло 18 277 человек, выздоровели 1823 человека. В настоящий момент в больницах страны находятся 516 больных пациентов, 46 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии зафиксировано 524 случая коронавируса за сутки. Доля положительных тестов составила более 8%. В Литве подтверждено 2109 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 28 человек.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 64,4 млн человек во всем мире, свыше 1,4 млн скончались, выздоровели 44,6 млн пациентов.

В Латвии не осталось самоуправлений, не затронутых Covid-19. Лубанский край оставался единственным в Латвии, где не было ни одного случая Covid-19, но в минувшие сутки там тоже были выявлены случаи заболевания. За последние три недели количество случаев Covid-19 в Латвии выросло на 96%, а число сделанных тестов — на 10%.

Новые ограничения: полный список. 1 декабря правительство после десятичасовой дискуссии ввело новые ограничения в связи с Covid-19. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января 2021 года. Ограничения вводятся постепенно: часть из них вступают в силу уже завтра — 3 декабря, некоторые — 4 января. Мы обобщили данные об ограничениях.

Клиентам салонов красоты и парикмахерских придется заполнять анкету. Согласно принятым 1 декабря правительством ограничениям, клиенты парикмахерских и салонов красоты перед получением услуги должны будут заполнить анкету, указав свои имя, фамилию и контактную информацию. Это необходимо, чтобы с ними можно было связаться в случае эпидемиологического расследования. Парикмахерские и салоны красоты будут принимать только по предварительной записи.

За отмену обязательного ношения масок учениками начальных классов собирают подписи. На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену обязательного ношения масок учениками 1-4 классов. Требование должно вступить в силу 4 января. Авторы инициативы указывают, что ношение маски будет означать, что дети будут меньше дышать свежим воздухом, который необходим для их нормального развития и здоровья. Кроме того, за правильным ношением маски в школах должны будут следить учителя, а это увеличит нагрузку и трату времени в и без того сложных условиях образовательного процесса.

Полиция будет усиленно следить за выполнением новых ограничений. Чтобы проконтролировать новые ограничения из-за Covid-19, полицейским придется работать сверхурочно. Дополнительные ресурсы будут направлены в приграничные регионы, чтобы в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной контролировать заполнение анкет въезжающими в Латвию людьми. В приграничных регионах полиции могут помогать земессарги

Армия готовится помочь с контролем за выполнением мер по Covid-19. Национальные вооруженные силы Латвии начали планировать, какие ресурсы армия может предоставить в качестве помощи структурам МВД, следящим за соблюдением в обществе мер и ограничений, призванных уменьшить распространение Covid-19. Степень задействования солдат в данном вопросе будет зависеть от того, какую именно помощь запросит МВД.

ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса. Организация рекомендовала носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию. Также в плохо проветриваемых помещениях ВОЗ советует носить маски всегда, независимо от дистанции.

В Елгаве — новая вспышка коронавируса. Covid-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" Государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников. У 40 клиентов филиала болезнь проходит в легкой форме, еще у 92 клиентов инфекция проходит бессимптомно.

В соцсетях распространяется ложная новость о создании временного госпиталя на Кипсале. В социальных сетях распространяется ложная новость о том, что сейчас в Кипсальский выставочный зал везут кровати, чтобы там организовать временный госпиталь для больных Covid-19. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter сообщила, что это неправда.

Коронавирус в мире: Польша перешагнула рубеж в 1 млн заболевших, Европа спорит из-за лыж. ООН ищет способы вернуть сотни тысяч моряков домой к Рождеству, Британия готова приступить к вакцинации пожилых людей вакциной Pfizer, Франция спорит с соседями из-за горнолыжного сезона и плюсы и минусы справки о вакцинации. Все последние новости о развитии ситуации с пандемией в мире — в этом обзоре.

История дня. Кому угрожает тяжелая форма Covid-19? Ученые из Германии нашли ответ. Немецкие ученые выявили два типа кровяных клеток, при наличии которых коронавирус представляет для пациента особую опасность. Это позволяет заранее предугадать, как человек перенесет болезнь.