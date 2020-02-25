Коронавирус: в изолированной гостинице на Тенерифе находится как минимум один житель Латвии

На Тенерифе (Канарские острова, Испания) под карантином находится гостиница H10 Costa Adeje Palace Hotel. У одного из постояльцев, итальянского врача, констатирован коронавирус Covid-19. На данный момент изолированными от окружающего мира оказались сотни отдыхавших там туристов, причем, по неофициальной информации DELFI, среди них есть как минимум один латвиец.

Об этом сообщил сам латвийский турист, отказавшись давать более подробные комментарии.

При этом в МИД порталу DELFI сообщили, что на данный момент ведомство не располагает информацией о том, что в данной гостинице могли быть путешественники из Латвии. Возможен вариант, что люди попросту не знают, куда обращаться за помощью, поэтому МИД напоминает о действующем круглосуточном телефонном номере +371 26 33 77 11, по которому всегда можно связаться с властями своей страны.

"Все, что нам сказали — оставайтесь в своих номерах", — приводит Sky News слова британского туриста, находящегося в отеле. В сообщении также отмечается, что изолированными в четырехзвездочном отеле, по предварительным данным, оказались около тысячи отдыхающих.

По данным телеканала, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением. Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает Sky News.

Второй случай заражения новой инфекцией в этой стране зафиксировали 9 февраля. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.