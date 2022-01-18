Коронавирус в Латвии: количество госпитализированных уменьшилось до 645 человек
Foto: Pixabay

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 658 до 645 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 84 пациента с Covid-19, выписаны 86 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства пояснил, что около четверти пациентов с Covid-19 поступили в больницу с другим основным диагнозом.

В настоящее время в больницах находятся 568 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 77 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 24 354 человека.

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