Коронавирус: в Латвии находится 81 беженец и соискатель убежища, всем предоставляют помощь

В марте латвийские соцработники и менторы предоставили поддержку 81 человеку, который клалифицируется как соискатель убежища, беженец или лицо с альтернативным статусом, сообщает LETA.

62 из 81 персон находятся в центре соискателей убежища в Муцениеки, а 18 клиентов самостоятельно живут в других местах. Среди них 18 женщин, 31 мужчина и 32 ребенка.

Социальные работники отмечают, что во время чрезвычайной ситуации их роль в качестве менторов и помощников возросла. Они помогают ищущим убежища в Латвии иностранцам уменьшить состояние тревоги, так как многие из прибывших уже находились в состоянии посттравматического синдрома.