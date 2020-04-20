Коронавирус: в Латвии находится 81 беженец и соискатель убежища, всем предоставляют помощь
Foto: LETA

В марте латвийские соцработники и менторы предоставили поддержку 81 человеку, который клалифицируется как соискатель убежища, беженец или лицо с альтернативным статусом, сообщает LETA.

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62 из 81 персон находятся в центре соискателей убежища в Муцениеки, а 18 клиентов самостоятельно живут в других местах. Среди них 18 женщин, 31 мужчина и 32 ребенка.

Социальные работники отмечают, что во время чрезвычайной ситуации их роль в качестве менторов и помощников возросла. Они помогают ищущим убежища в Латвии иностранцам уменьшить состояние тревоги, так как многие из прибывших уже находились в состоянии посттравматического синдрома.

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