Коронавирус в Латвии: первую пациентку выписывают из больницы

Первую заболевшую вирусом Covid-19 пациентку во вторник выписывают из Латвийского центра инфектологии, потому что в ее случае болезнь проявляется в легкой форме. Вместе с ней больницу покинет ее ребенок, у которого коронавирус диагностирован не был.

"У нее были легкие симптомы, а повторный анализ не выявил Covid-19. Нет никаких медицинских показаний к тому, чтобы держать ее в больнице. Хватит домашнего лечения, карантина и наблюдения семейного врача. Она должна провести 14 дней дома и следить за состоянием своего здоровья. Семейного врача на дом вызывать не нужно, достаточно связываться по телефону", — рассказала представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Илга Намниеце.

Как сообщалось, во понедельник, 2 марта, в Латвии был подтвержден первый случай заболевания Covid-19. Заболевшая женщина прилетела из Милана. Она ехала с пересадкой в Мюнхене. В самолете было 140 человек, из них 8 — граждане Латвии.