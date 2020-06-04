Коронавирус в Латвии: за сутки умер ещё один человек

За прошедшие сутки умер ещё один пациент Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший пациент был в возрастной группе 80 — 85, у него было множество хронических заболеваний.

В среду медики провели 1486 анализов и три результата были положительными на SARS-CoV-2. Общее число заболевших достигло 1082 человек, 760 из которых выздоровели и 25 умерли.

За сутки в стационары были доставлены два новых пациента. Всего в больницах лечатся 10 пациентов, три из них в тяжелом состоянии. Выписаны 165 людей.