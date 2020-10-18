Коронавирус впервые зарегистирован в Броценском крае

Заболеваемость Covid-19 была впервые обнаружена в Броценском крае, но, согласно данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), болезнь вернулась в Мадонский край.

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В настоящее время наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Риге. В столице зарегистрировано 62 новых случая заражения, а общее количество случаев Covid-19 в городе достигло 783.

За последние сутки в Вецпиебалге было зарегистрировано 30 новых случаев. В общей сложности в Вецпиебалгском краю зарегистрированы 54 инфицированных. В Даугавпилсе зарегистрировано 18 новых пациентов, в городе 295 человек в настоящее время болеют коронавирусом.

В Краславском крае за последние 24 часа заболевание диагностировано у 13 человек, общее число заболевших Covid-19 достигло 93 человек, в то время как в Екабпилсе заболевание за последние сутки выявили у 11 человек, а общее число заболевших в городе достигло 39.

Шесть случаев зарегистрировано в Дундагском крае, пять случаев — в Кулдигском крае, по три случая — в Адажском, Кекавском, Огрском, Саулкрастском и Стопиньском краях. Между тем, два случая зарегистрированы в Юрмале, Валмиере, а также в Гаркалнском, Марупском, Приекулинском и Сигулдском краях.

Новые случаи заражения зарегистрированы в Елгаве, Резекне и Вентспилсе, а также в Айзкрауклском, Аматском, Броценском, Екабпилсском, Коценском, Саласпилсском и Талсинском краях.

В настоящее время коронавирусная инфекия выявлена в 76 краях. Среди муниципалитетов, пострадавших от Covid-19, больше нет Гробиньского края, в котором больше нет пациентов с ковидом.

Как уже сообщалось, в пятницу, 16 октября, в Латвии было выявлено 188 новых случаев Covid-19. Большинство пациентов причисляются к возрастной группе от 20 до 29 лет — 35. По 29 пациентов числятся на учете в возрастных группах от 10 до 19 лет и от 30 до 39 лет. По 21 новому случаю приходятся на возрастные группы от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет. Выявлены 19 случаев заражения у детей до девяти лет и у 13 пациентов старше 70 лет.