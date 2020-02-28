Коронавирус: заразившийся иранец в Эстонии, что известно о гражданах Латвии?

Граждане Латвии, которые в автобусе по дороге из Риги в Таллин могли контактировать с заболевшим коронавиросом гражданином Ирана, выявлены и переданы латвийским специалистам. Автобус Lux Express обработан и уже вернулся из Санкт-Петербурга обратно в Таллин, пишет эстонский портал Delfi.

Как уже сообщалось, накануне лаборатория Департамента здоровья Эстонии выявила первого заболевшего короновирусом, находящегося на территории Эстонии. Им оказался иранец с видом на жительство в Эстонии, ехавший в среду из Риги в Таллинн на автобусе Lux Express.

Все могло пойти гораздо хуже, но, к счастью, зараженный из Таллиннского автовокзала далеко не ушел. Более того, он сам определил, что может являться источником заразы.

Гендиректор Департамента здоровья Эстонии Мерике Юрилоо пояснила, что больной получил от своих близких в Иране сообщение, что у кого-то из них диагностирован коронавирус. Он почувствовал першение в горле и по прибытию на таллиннский автовокзал решил сам позвонить по телефону экстренной помощи 112. За ним приехала скорая помощь и отвезла в изолятор Западно-Таллиннской центральной больницы.

Как сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эстонии Эйке Кингсепп, медики связались с другими находившимися в автобусе людьми. Если даже кто-то из них подхватил вирус, то на протяжении инкубационного периода люди не являются заразными. До возможного появления первых симптомов нужно подождать от 5 до 7 дней. К сожалению, до появления симптомов диагностировать коронавирус не представляется возможным даже в лаборатории.

Из 24 пассажиров автобуса семеро были из Латвии, их отвезли на родину и передали латвийским специалистам. Остальные — жители Эстонии, они пробудут дома две недели под наблюдением медиков. При появлении симптомов у них возьмут анализы, и в случае положительного результата — госпитализируют.

Вместе с тем, в случае с больным иранцем несколько непонятным остается ход взаимодействия представителей автобусного предприятия со специалистами Департамента здоровья. По словам первых — они не получили сразу же от властей четких инструкций и конкретной помощи и несколько раз звонили с тем, чтобы понять — как действовать.

Представитель Департамента здоровья Симмо Саар утверждает, что сам звонил в транспортное предприятие, а в Lux Express ответили, что выясняют детали.

Вместе с тем, по-прежнему нет исчерпывающей информации о пассажирах самолета (по предварительным данным, их 124 человека) и маршрутки, на которой гражданин Ирана добирался из Рижского аэропорта на автовокзал.