Коронавирусом заболели 19 работников производителя мясных продуктов Forevers
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Коронавирусное заболевание Covid-19 к понедельнику, 21 сентября, было констатировано у 19 работников латвийского мясоперерабатывающего предприятия Forevers.

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В компании сообщили, что еще прошлой неделе коронавирус был обнаружен у трех работников. После этого в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) были выявлены контактные лица, их направили на карантин. В понедельник после проверки анализов заболевание обнаружилось у еще 16 работников.

В Forevers объяснили, что на всем предприятии проведена масштабная дезинфекция, а также происходит усиленное соблюдение всех необходимых ограничений.

В компании подчеркивают, что продукты Forevers не несут угрозы для здоровья, потому что через них вирус не передается. Работа производства временно затруднена, но не остановлена.

В очаге Covid-19 на пищевом предприятии в Риге протестировано 273 человека, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков. Эпидемиолог не исключает, что на предприятии будут выявлены и новые случаи заражения.

Работа продолжится до тех пор, пока не будут установлены все контактные лица.

Всего в понедельник в Латвии выявлено 34 случаев заболевания Covid-19.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний
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