Коронавирусом заболели 19 работников производителя мясных продуктов Forevers

Коронавирусное заболевание Covid-19 к понедельнику, 21 сентября, было констатировано у 19 работников латвийского мясоперерабатывающего предприятия Forevers.
В компании сообщили, что еще прошлой неделе коронавирус был обнаружен у трех работников. После этого в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) были выявлены контактные лица, их направили на карантин. В понедельник после проверки анализов заболевание обнаружилось у еще 16 работников.
В Forevers объяснили, что на всем предприятии проведена масштабная дезинфекция, а также происходит усиленное соблюдение всех необходимых ограничений.
В компании подчеркивают, что продукты Forevers не несут угрозы для здоровья, потому что через них вирус не передается. Работа производства временно затруднена, но не остановлена.
В очаге Covid-19 на пищевом предприятии в Риге протестировано 273 человека, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков. Эпидемиолог не исключает, что на предприятии будут выявлены и новые случаи заражения.
Работа продолжится до тех пор, пока не будут установлены все контактные лица.
Всего в понедельник в Латвии выявлено 34 случаев заболевания Covid-19.