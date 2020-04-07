Коронавирусом заболели 26 работников "неотложки"

Covid-19 констатирован у 26 работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), сообщает LETA.

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Чтобы обнаружить заболевание как можно раньше, СНМП уже несколько недель тестирует всех своих сотрудников с симптомами. При появлении симптомов медики прекращают работу, а возвращаются к ней только после получения негативного анализа или после выздоровления.

Тех, кто контактирует с пациентами с Covid-19 или работает в пунктах приема анализов, проверяют даже при отсутствии симптомов.

За две недели анализы стали 700 работников СНМП — и персонал выездных бригад, и сотрудники Центра оперативного управления. 26 результатов теста оказались положительными. Кроме того, на карантине находятся 56 работников, которые были в контакте с пациентами с подтвержденным Covid-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 11 работников Центра оперативного управления.