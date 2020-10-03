Коронавирусом заболели игроки даугавпилсской команды по футзалу
Foto: LFF

В результате проведенного тестирования членов даугапилсской команды по футзалу "Локомотив" выявлено восемь заболевших коронавирусным заболеванием Covid-19, сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

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ЛФФ информирует, что после получения восьми положительных ответов принято решение о переносе игр высшей лиги по футзалу и по обычному футболу.

На неопределенное время переносится игра клубов Petrow(Елгава) и Локомотив (Даугавпилс) и матч Клубов Lūši/Ošukalns (Екабпилс) и "Саласпилс". Игра в Екабпилсе переносятся, поскольку ранее футболисты "Саласпилса" провели матч даугавпилсским "Локомотивом".

В пятницу тестирование проходило и других клубах, участвующих в чемпионате по футзалу, но случаев заболевания не выявлено.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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