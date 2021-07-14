Коровы будут спасать исчезающие растения на берегу Кишэзерса

Созданное в рамках проекта Латвийского фонда природы (LDF) GrassLIFE мобильное стадо сегодня начинает работу на естественном лугу Мангальской усадьбы на берегу Кишэзерса. Животные примерно месяц будут находиться на территории парка и пастись на биологически ценных лугах, сообщает портал Рижского самоуправления.

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Вечером 12 июля с луга в Вакарбулли, который находится у слияния рек Булльупе и Лиелупе, на луг Мангальской усадьбы прибыли восемь коров галловейской породы мобильного стада проекта GrassLIFE Латвийского фонда природы. Это часть мобильного стада LDF, в котором более 110 голов крупного рогатого скота, которые пасутся на естественных лугах в Латвии.

Мобильное стадо — это новаторский подход к восстановлению естественных лугов как в Балтии, так и в Европейском Союзе. В Латвии он работает при поддержке программы ES LIFE.

Естественный луг в парке Мангальской усадьбы формируют частично заросшие тростником Приморские луга, в Латвии встречающиеся очень редко и исчезающие — приоритетно охраняемая в Латвии и Европейском союзе среда обитания, для которой характерно большое разнообразие растительных сообществ и присутствие растений, характерных для засоленных мест.

"Эти луга сформировались под влиянием длительного выпаса скота, поэтому выпас особенно подходит для их ухода — большая часть особо охраняемых растений, характерных для засоленных территорий, может выжить только на лугах с выпасом, — объяснила Байба Страздиня, эксперт проекта GrassLIFE. Понятно, что обеспечить необходимые условия для этих видов в течение одного пастбищного сезона не удастся, но это будет хорошее начало, чтобы со временем здесь могли зацвести растения, типичные для прибрежных лугов, и гнездиться птицы, которые зависят от таких мест".

Работу мобильного стада на луге парка Мангальской усадьбы обеспечивает Латвийский фонд природы в сотрудничестве с Рижской думой. Территория является общедоступной, и жителей и посетителей парковой территории Мангальской усадьбы призывают тепло принять мобильное стадо. Коровы мобильного стада миролюбивы, дружелюбны и приучены к присутствию людей, однако Рижская дума призывает не приближаться к ним слишком близко, не подпускать детей и собак и не кормить животных.