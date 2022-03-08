Корпункт Deutsche Welle в Москве переезжает в Ригу

Медиакомпания будет продолжать делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией, заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

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После закрытия студии в Москве и отзыва российским правительством аккредитации у ее сотрудников, Deutsche Welle (DW) переносит свой корреспондентский пункт в Латвию. В Риге в ближайшие недели будет создана инфраструктура для работы, объявили в медиакомпании во вторник, 8 марта. Главой зарубежного офиса DW останется Юрий Решето, ранее возглавлявший московский офис.

Генеральный директор DW Петер Лимбург пояснил, что медиакомпания будет продолжать делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией. "Несмотря на то, что в последние дни наше присутствие в интернете и большинстве социальных сетей России были заблокированы правительством Путина, для заинтересованных россиян существует множество способов обойти цензуру", — подчеркнул он.

Главный редактор DW Мануэла Каспер-Кларидж добавила, что Deutsche Welle продолжит предоставлять исчерпывающую информацию своей аудитории в России.

"Латвия предлагает географическую близость к России, а оживленный медиаландшафт в странах Балтии сейчас создает оптимальные условия для нашей команды", — отметила она.

3 февраля российские власти запретили вещание DW в России. В качестве причины был названо ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. Как было заявлено в МИД РФ, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента". 4 февраля офис компании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России.