Коррекция Brexit: Еврокомиссия одобрила выплату предфинансирования в размере 2 млрд евро 12 странам ЕС

Европейская комиссия (ЕК) сегодня одобрила выплату более двух миллиардов евро из резерва коррекции в связи с Brexit для 12 государств-членов, сообщили агентству LETA в представительстве ЕК в Латвии.

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До конца марта будет доступно в общей сложности 819,2 млн евро, а оставшаяся сумма — до апреля 2023 года.

Финансирование поможет государствам-членам уменьшить негативное экономическое и региональное воздействие Brexit за счет поддержки регионов и секторов экономики, малых и средних предприятий, включая создание и защиту рабочих мест, таких как схемы неполного рабочего дня, переподготовка и обучение.

В этом году Латвия получит 2,59 миллиона евро. В свою очередь, в 2023 году — 2,65 млн евро.

Финансирование также будет предоставлено и соседней Эстонии. В этом году Эстония получит 1,57 млн ​​евро, а в следующем — 1,6 млн евро.

Наибольшая поддержка оказывается Нидерландам, которые планируют получить 210 млн евро в этом году и 214 млн евро в следующем году.

Предварительное финансирование также предусмотрено для Бельгии, Испании, Франции, Хорватии, Мальты, Австрии, Португалии, Румынии и Швеции.

Brexit оказывает негативное влияние на все государства-члены ЕС, но степень воздействия варьируется: некоторые страны, регионы, секторы или местные сообщества затронуты больше, чем другие. Корректирующий резерв Brexit в размере 5,4 млрд евро был создан для поддержки всех государств-членов при сосредоточении вниманиях на наиболее пострадавших странах.