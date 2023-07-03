Коррупция в Rīgas satiksme: компанией занялась прокуратура ЕС, прошли обыски

Европейская прокуратура (EPPO) провела обыски на муниципальном предприятии Rīgas satiksme (RS). Компания подозревается в тайном сговоре с частными фирмами и искусственном завышении цен на товары и услуги, сообщает агентство LETA.

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Уголовное дело против RS было начато в августе 2021 года. Муниципальное предприятие подозревается в возможном уклонении от уплаты налогов в крупном размере и причинении ущерба государству на сумму не менее 14,9 млн евро. В соответствии с компетенцией EPPO уголовный процесс был передан в ее ведение.

По мнению прокуратуры, доказательства, полученные в ходе расследования, позволяют полагать, что ответственными должностными лицами были предприняты действия по созданию видимости затрат на реализованный проект.

В заявлении EPPO также упоминается, что ведется расследование в отношении муниципальной компании, подозреваемой в сговоре с частными компаниями с целью искусственного повышения цен на поставляемые товары и услуги. В подозрительной схеме операционные расходы муниципальной компании завышаются, что увеличивает вычитаемые расходы и позволяет компании платить меньше налогов.

Правоохранительные органы подозревают, что перед подписанием договоров подозреваемые договаривались о фиктивных сделках и искусственно завышенных ценах.

В понедельник представитель Латвии в Европейской прокуратуре прокурор Гатис Доникс подтвердил агентству LETA, что в деле фигурирует RS и его бывшие сотрудники. Конкретное количество подозреваемых Доникс не назвал, так как следствие еще продолжается.

Наложен арест на десять объектов недвижимости общей стоимостью более шести миллионов евро.

Обыски были проведены в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Управлением налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов.