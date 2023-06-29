Коссовичс: коалиция Рижской думы морально и этически развалилась

Коалиция Рижской думы морально и этически развалилась, заявил агентству LETA глава фракции "Прогрессивные/Par" Мартиньш Коссовичс после заседания, на котором было принято решение о создании специальной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений в Департаменте сообщения.

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Однако, по его мнению, партнеры по коалиции еще могут собраться и "придумать, что со всем этим делать".

Политик сравнил решение Рижской думы о создании комиссии с тонкой вуалью на куче мусора. Однако нужно задуматься над тем, как выявить недостатки и нарушения, как их предотвратить и передать в правоохранительные учреждения.

Если удастся договориться об этом, возможны коллегиальные переговоры о дальнейшей работе в думе и сохранение коалиции, заявил депутат.

Коссовичс подчеркнул, что понимает, как много работы начато в Рижской думе и ее необходимо завершить, например, в борьбе с коррупцией.

Необходимо продолжать эту работу, и партнеры по коалиции должны договориться об этом, сказал политик.

Как сообщалось ранее, после нескольких часов споров и взаимных обвинений Рижская дума поддержала предложенный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения.

За создание комиссии проголосовали 36 депутатов, против было двое, воздержался один.

В голосовании не участвовали депутаты фракции "Прогрессивные/За" и Наталия Абола ("Честь служить Риге"), против голосовали депутаты Русского союза Латвии Владимир Бузаев и Мирослав Митрофанов, воздержался независимый депутат Яков Плинер.

Дума начала рассматривать этот вопрос еще в среду, 28 июня, но завершила его рассмотрение только сегодня.

Этот вопрос пролил свет на разногласия между партнерами по коалиции — "Новым Единством" и "Прогрессивные/За".

Некоторые депутаты допустили, что спор между партнерами по коалиции может привести к внеочередным выборам.