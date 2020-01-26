Коты в изгнании. Куда денутся Кузя и Мурис после отставки Анны Владовой?

Содержание думских котов не включено в бюджет Риги и жить в бывшем кабинете отправленной в отставку Анны Владовой они больше не могут, сообщает передача Bez Tabu.

После того, как бывший мэр Риги Нил Ушаков отправился работать в Европарламент, котам, жившим в его кабинете, пришлось переехать — у нового мэра Олега Бурова аллергия на кошек. Животных взяла под опеку вице-мэр Анна Владова.

"Когда меня выбрали вице-мэром, было ясно, что они оба будут жить у меня (…) У Кузи сразу все было в порядке, он чувствовал, что хозяин здесь. С Мурисом шло немного по-другому, но теперь мы друг друга любим", — рассказывала она в прошлом году.

Когда журналисты Bez Tabu появились в Рижской думе после отставки вице-мэра, они обнаружили обоих котов в помещениях фракции "Согласия". Кузя отдыхал на своем любимом круглом столе, Мурис ходил из кабинета в кабинет.

Как рассказали представители "Согласия", о котах все еще заботится Анна Владова, которая осталась депутатом думы, а деньги на корм, наполнитель для туалета и другие нужды перечисляет Нил Ушаков. Содержание животных в бюджет Рижской думы не входит.