Ковид пошел в рост. Почему среди заболевших — лишь половина вакцинированных, если привились 70%?

За выходные по случаю Лиго число новых зараженных Covid-19 достигло 824, из которых 404 — невакцинированных или не завершивших курс вакцинации. При этом в Латвии курс вакцинации прошли более 70% жителей. Снова вопросы, работает ли вакцинация или теперь по-другому считают? Объясняет представительЦентра профилактики и контроля заболеваний ( SPKC) Илзе Арайя.

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Считают все, как раньше, заверила портал Delfi Илзе Арайя. "С вакцинацией многое зависит от того, как давно она была сделана, если, к примеру, в прошлом августе, то почти год прошел, — рассуждает представитель SPKC. — Или человек переболел в декабре, к примеру, и сделал одну прививку — такой гибридный иммунитет может не сработать. А переболела большая часть жителей. Кроме того, по Европе распространяются штаммы ВА.4 и BA.5, которые успешно обходят приобретенный ранее иммунитет".

По словам Илзе Арайи, заболеваемость с начала июня снова пошла в рост в Латвии (по 15-20% в неделю) и большинстве стран Европы, что неудивительно: туризм набирает обороты, повсюду активно проходят мероприятия — фестивали и вечеринки — с большим скоплением народа. В Латвии еще не самый стремительный рост заражений. В Латвии еще нет больших скачков. В этом смысле сейчас в лидерах большие страны — Германия, Франция, Италия.

Заметного прироста заболевших среди беженцев из Украины отмечено не было. Отдельные случаи весной фиксировались, но заразились эти люди еще в Украине или уже в Латвии — неизвестно.

Foto: SPKC

В новых ограничениях пока необходимости нет — случаев госпитализации сравнительно немного, а омикрон успешно лечится на дому, если нет серьезных сопутствующих хронических болезней.

"Я не думаю, что это увеличение числа заболевших приведет к значительному увеличению госпитализации и смертности в следующем месяце, — считает главный инфектолог Латвии Уга Думпис. — Хотя количество больных в больницах несколько увеличится. У привитых и переболевших заболевание будет проходить в легкой форме". Он отметил, что у непривитых людей, переболевших омикрон-штаммом, не вырабатывается иммунитет, и они будут болеть снова и снова.

После четырехдневных выходных число новых случаев Covid-19 достигло 824. И это только по информации лабораторий. Среди заболевших 404 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 420 человек вакцинированы от Covid-19.