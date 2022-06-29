Ковид пошел в рост. Почему среди заболевших — лишь половина вакцинированных, если привились 70%?
Foto: Shutterstock

За выходные по случаю Лиго число новых зараженных Covid-19 достигло 824, из которых 404 — невакцинированных или не завершивших курс вакцинации. При этом в Латвии курс вакцинации прошли более 70% жителей. Снова вопросы, работает ли вакцинация или теперь по-другому считают? Объясняет представительЦентра профилактики и контроля заболеваний ( SPKC) Илзе Арайя.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Считают все, как раньше, заверила портал Delfi Илзе Арайя. "С вакцинацией многое зависит от того, как давно она была сделана, если, к примеру, в прошлом августе, то почти год прошел, — рассуждает представитель SPKC. — Или человек переболел в декабре, к примеру, и сделал одну прививку — такой гибридный иммунитет может не сработать. А переболела большая часть жителей. Кроме того, по Европе распространяются штаммы ВА.4 и BA.5, которые успешно обходят приобретенный ранее иммунитет".

По словам Илзе Арайи, заболеваемость с начала июня снова пошла в рост в Латвии (по 15-20% в неделю) и большинстве стран Европы, что неудивительно: туризм набирает обороты, повсюду активно проходят мероприятия — фестивали и вечеринки — с большим скоплением народа. В Латвии еще не самый стремительный рост заражений. В Латвии еще нет больших скачков. В этом смысле сейчас в лидерах большие страны — Германия, Франция, Италия.

Заметного прироста заболевших среди беженцев из Украины отмечено не было. Отдельные случаи весной фиксировались, но заразились эти люди еще в Украине или уже в Латвии — неизвестно.

Ковид пошел в рост. Почему среди заболевших — лишь половина вакцинированных, если привились 70%?
Foto: SPKC

В новых ограничениях пока необходимости нет — случаев госпитализации сравнительно немного, а омикрон успешно лечится на дому, если нет серьезных сопутствующих хронических болезней.

"Я не думаю, что это увеличение числа заболевших приведет к значительному увеличению госпитализации и смертности в следующем месяце, — считает главный инфектолог Латвии Уга Думпис. — Хотя количество больных в больницах несколько увеличится. У привитых и переболевших заболевание будет проходить в легкой форме". Он отметил, что у непривитых людей, переболевших омикрон-штаммом, не вырабатывается иммунитет, и они будут болеть снова и снова.

После четырехдневных выходных число новых случаев Covid-19 достигло 824. И это только по информации лабораторий. Среди заболевших 404 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 420 человек вакцинированы от Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для семейного отдыха с детьми
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market