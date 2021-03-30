"Ковид-пособия" для пенсионеров и новое название вакцины AstraZeneca. Главное о Covid-19 на 30 марта

1 апреля Латвия начнет выплату "Covid-пособия" в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью. Сегодня в Вентспилсе тестируют первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Сovid-19, при этом указывается, что центры для массовой вакцинации не заменят возможность получить прививку в местах практики семейных врачей и медицинских учреждениях. Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 30 марта.

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Цифры. В Латвии подтверждено 526 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек. За прошедшие сутки сделано 18 937 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 733 человек, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 населения. Всего в стационарах на данный момент находится 716 пациентов с диагнозом Covid-19.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6580 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1202 теста (18,3%), скончались 17 человек с коронавирусом. За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек.

1 апреля Латвия начнет выплату "Covid-пособия" в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью. С апреля Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) начнет выплату пенсионерам и людям с инвалидностью единовременного пособия в размере 200 евро. Это будет сделано для поддержки населения в связи с объявленной из-за Covid-19 чрезвычайной ситуацией.

Важно знать: в каких случаях семья не может получить пособие в 500 евро за ребенка. Как предупреждает Министерство благосостояния, в отдельных случаях возможны ситуации, когда за ребенка выплачено 500 евро, но при этом он также является получателем пенсии по потере кормильца. В таких случаях ребенок не получит дополнительные 200 евро.

В понедельник от Covid-19 привиты 1913 человек. На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 106 317 человек, обе дозы - 22 298 человек.

Латвия получила 25 200 доз вакцины Moderna. Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей из приоритетных групп.

Во многих киосках Narvesen больше нельзя будет купить е-талон. Билеты на рижский общественный транспорт с 1 апреля больше не будут продаваться в части киосков Narvesen. Это связано с результатами закупочного конкурса, который проводило предприятие Rīgas karte.

Юхневича: центры вакцинации не отменят возможность прививаться против Covid-19 в медучреждениях. Центры для массовой вакцинации от Covid-19 не заменят возможность получить прививку в местах практики семейных врачей и медицинских учреждениях, заявила директор Бюро вакцинации Эва Юхневича.

Сегодня в Вентспилсе тестируют первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Сovid-19. Его цель — проверка процесса массовой вакцинации в действии, чтобы применить полученные выводы в остальных 22 крупных пунктах вакцинации по всей Латвии, которые откроются, как только будет получено достаточное количество вакцин.

Янсонс: внедрение Covid-паспортов создает риск дискриминации. Внедрение цифровых зеленых сертификатов создает риск того, что привитые от Covid-19 люди будут противопоставлены непривитым и возникнет дискриминация, заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от использования вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти.

Берлин прекратит прививать пациентов 60+ вакциной AstraZeneca. Об этом сообщила во вторник сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке, Калайчи сослалась на новые данные о возможных побочных эффектах препарата. Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин старше 55 лет сообщил ряд берлинских клиник.

Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз "Спутника V". Предполагается, что первая партия из 300 тыс. доз поступит в страну уже в апреле. В мае Австрия получит еще 500 тыс., а в начале июня — оставшиеся дозы.

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации. Представители некоторых европейских государств обращались к российским властям с предложением упростить въезд в страну для иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суд вынес приговор бортпроводнику за распространение коронавируса. Вьетнамский суд вынес обвинительный приговор бортпроводнику авиакомпании Vietnam Airlines, который после возвращения из Японии нарушил 14-дневный карантин. В результате, изолировать и протестировать пришлось 2000 человек, расходы на это достигли почти 200 000 долларов.