Ковид-сертификат можно будет получить также с тестом на антиген

С сегодняшнего дня сертификат о перенесенном заболевании будет выдаваться на основании теста на антиген Covid-19, предусматривают утвержденные правительством поправки о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19.

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В аннотации поправок поясняется, что диагноз Covid-19 в настоящее время подтверждается ПЦР-тестом, но с учетом того, что 22 февраля Европейская комиссия приняла поправку о выдаче сертификата на основании антигенного теста, этот порядок должен быть скорректирован и в Латвии.

В Латвии с 1 марта отменен режим чрезвычайное ситуации из-за Covid-19 и ряд ограничений.

Подробнее о том, какие ограничения отмены, читайте — здесь.