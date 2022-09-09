Ковид — совсем не "второй" грипп! Как будут прививать адаптированными вакцинами?

C 12 сентября в практиках семейных врачей и кабинетах вакцинации появятся новые адаптированные вакцины для бустеров. Специалисты здравоохранения проинформировали, кому, как и когда рекомендован курс первичной вакцинации и адаптированный бустер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Свои рекомендации дали:

глава Госсовета по иммунизации, руководитель Центра семейной вакцинации Детской больницы, ассоциированный профессор РСУ Даце Завадска,

директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков,

ведущий эксперт Национальной службы здоровья по вопросам ухода за здоровьем Лига Гайгале.

Латвия получила 273 600 адаптированных вакцин от Covid-19 — Comirnaty и Spikevax, приспособленных к новым штаммам коронавируса. Они будут доступны в практиках семейных врачей и кабинетах вакцинации с 12 сентября. Первичный курс можно пройти как новыми, так и "старыми" вакцинами любой из одобренных Агентством лекарств шести компаний — более миллиона доз хранятся сегодня на складах оптовых компаний и медицинских учреждений.

Как отметили специалисты, некоторая сезонная нормализация короновируса произошла — борясь за выживаемость, вирус стал менее агрессивным, но более инфекционным. Летом коронавирус продолжил распространение, к сентябрю начал затихать, а сейчас, в связи с началом учебного года и выхода людей из отпуска, заболеваемость больше не уменьшается, а последних несколько дней стоит на месте — лаборатории регистрируют около 700 заразившихся в сутки.

Что это за новые вакцины?

Адаптированные версии оригинальных вакцин Comirnaty и Spikevax предназначены для защиты и от омикрон-штамма BA.1 и от оригинального штамма, вызывающего Covid-19. По словам Даце Завадски, эта вакцина также более эффективна от бушующих сейчас штаммов BA.4 и BA.5, хоть и не настолько.

Для кого эти вакцины?

Адаптированные вакцины предназначены для вакцинации людей с 12-летнего возраста. Детей 5-11 лет по желанию родителей прививают неадаптированными вакцинами.

Сезонная бустерная вакцинация настоятельно рекомендуется медицинскому персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, людям с хроническими (диабет, кардиологические, дыхательные и др.) и иммуносупрессивными заболеваниями, постояльцам центров длительного ухода и обслуживающему персоналу, а также беременным женщинам. А также тем, кто живет вместе с представителями этих групп рисков.

Какой новый алгоритм вакцинации?

Люди, желающие пройти вакцинацию, должны обратиться к своему семейному врачу или в прививочный кабинет медицинского учреждения. Как и раньше, заявку на вакцинацию можно подать на сайте manavakcina.lv. Семейным врачам разрешено под этот процесс взять третьего работника, который будет следить, кто и когда получал последнюю вакцину, болел и назначать новую вакцинацию. Для тех, кто сам прийти не может, возможен заказ вакцинации на дому — через семейного или на сайте manavakcina.lv.

Как сочетать с прошлыми вакцинациями и болезнями?

Профессор Завадска рекомендует не обращать внимания на то, какого производителя вакцины — прививаться теми. Что в наличии в кабинете. Если это бустер — адаптированными. Если первичная вакцинация — не важно, "старыми" или адаптированными.

Тем, кто был раньше привит и переболел в июле августе, имет смысл выждать три-четыре месяца до бустера. Если не были привиты и болели в июле-августе (возможно, не в первый раз) — это сильного иммунитета не дает — стоит идти уже через месяц.

Зачем мне надо вакцинироваться?

Ни вакцина, ни болезнь не гарантируют, что нового инфицирования не случится. Но статистика показывает, что получившие вакцину заболевают примерно вдвое реже, болеют не так долго и меньший срок разносят инфекцию. Также у вакцинированных в 3-4 раза меньше риск попасть в больницу и в 4-5 раз ниже риск умереть от ковида. Летняя статистика - сравнение вакцинированных и невакцинированных - показала, что благодаря прививке около 14 тысяч человек не заболело, около 700 не попали в больницы и около 90 выжили, рассказал Юрий Перевощиков.

А меня могут заставить?

По закону, вакцинация больше не может быть обязательной — это ответственность каждого. Если человек хочет нормально работать и учиться. Да, работодатель может вводить свои требования для работников трудового коллектива и в случае необходимости настаивать на ношении масок, но и им рекомендовано больше взывать к здравому смыслу — давать понять работникам, что если будет вспышка, то в деньгах потеряет не только он, но и все предприятие в целом. Во время экономического кризиса это опрометчиво. То же относится и к учителям детсадов, школ и вузов — в таких учреждениях игнорировать защитную силу вакцинации — это провоцировать вспышку. Маски — это пока тоже индивидуальное решение каждого.

Можно ли ковид считать "вторым гриппом"?

Нет. Все же летом коронавирус продолжил распространение — так что совсем сезонным он не стал. К слову, грипп в этом году тоже ждут. И довольно суровый — это видно на примере Австралии, где идет самая мощная вспышка за последних пять лет. Правда, если прививка от коронавируса бесплатна, то от гриппа она бесплатна лишь для отдельных групп населения.