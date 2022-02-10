"Ковидная" нагрузка на больницы: пациентов делят на три категории
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

На этой неделе число пациентов с Covid-19 в больницах превысило тысячу. Однако примерно у половины госпитализированных основной диагноз — не коронавирус, а другой. Журнал IR рассказал, какая сейчас ситуация с "ковидными" пациентами в стационарах.

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На "омикронной" волне заболеваемости основная проблема больницы — не столько сложный уход за задыхающимися пациентами с Covid-19 в тяжелом состоянии, а нехватка рабочих рук из-за высокой заболеваемости персонала, а также необходимость зонировать больных для предотвращения передачи инфекции в больницах, пишет издание.

Критический порог госпитализаций, установленный ранее Минздравом, составлял 800 человек, однако сейчас оценка нагрузки на систему здравоохранения пересмотрена, поскольку "омикрон" отличается от предыдущих штаммов вируса. Более точную картину происходящего в стационарах дает разделение пациентов на госпитализированных с базовым диагнозом "Covid-19" и тех, кто имеет сопутствующее заболевание.

В больницах пациентов делят даже на три категории, пояснил IR заведующий клиникой неотложной медицины Рижской Восточной больницы Алексей Вишняков. Первая группа — это пациенты, которые заболели коронавирусом и чье состояние ухудшилось до такой степени, что они были вынуждены отправиться в больницу. В тяжелом состоянии пребывают неполные 15% из них. Вторая категория — люди, имеющие клинические симптомы Covid-19, но обратившиеся в больницу не из-за них, а по другим причинам — с аппендицитом, инфарктом, инсультом, травмой. Некоторые из этих пациентов могут вернуться домой после излечения основного заболевания, продолжив карантин, связанный с Covid-19, до полного выздоровления. Третью крупную категорию составляют пациенты, которые были госпитализированы по медицинским показаниям, таким, например, как приступ желчнокаменной болезни, и не имеют симптомов Covid-19. Однако в больнице анализ выявляет заражение коронавирусом, которое регистрируется как побочный диагноз.

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