Козловскис: в Латвии необходимо изменить систему кризисного управления

На основании оценки антикризисного управления, предпринятого для преодоления пандемии Covid-19, был сделан вывод о необходимости создания в Латвии центра кризисного управления, который отвечал бы за координацию управления кризисными ситуациями в стране, — считает председатель Комиссии по парламентскому расследованию преодоления кризиса Covid-19 Рихард Козловскис ("Новое Единство").

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Сегодня Сейм планирует заслушать итоговый отчет Комиссии по парламентскому расследованию преодоления кризиса Covid-19, который подтверждает необходимость изменения системы кризисного управления в стране.

В ходе работы комиссии депутаты Сейма проанализировали осуществляемое правительством антикризисное управление, закупку вакцин, работу Бюро вакцинации, установленные правительством меры по ограничению распространения инфекции и меры по поддержке общества, а также провели оценку коммуникации правительства в связи с принятыми решениями.

Козловскис обращает внимание на тот факт, что до сих пор кризисы в Латвии носили в основном кратковременный характер и одновременно затрагивали не более чем пару отраслей. Имеющийся в стране ресурс антикризисного управления достаточен для преодоления таких краткосрочных локальных кризисов, но в случае пандемии он, безусловно, недостаточен и малоэффективен.

Козловскис сообщает, что в настоящее время в Латвии определено 35 типов угроз от катастроф, поэтому для будущего успешного управления кризисами, которые потенциально могут затронуть широкий спектр отраслей, необходимо создать центр кризисного управления, подотчетный премьер-министру.

По мнению политика, в этом центре могло бы работать небольшое число специально подготовленных специалистов, и в то же время в каждом секторе следовало бы определить круг профессионалов, которые в зависимости от типа угрозы могли бы быть немедленно привлечены к работе кризисного центра.

Председатель Комиссии по парламентскому расследованию пришел к выводу, что оценка управления кризисом Covid-19 дала возможность выявить слабые места в управлении кризисом и теперь есть возможность их устранить. Выводы, сделанные депутатами комиссии, резюмированы в отдельном разделе итогового отчета. Комиссия считает, что их следует учитывать в будущем, чтобы улучшить координацию государственного антикризисного управления и не повторять допущенных ошибок.