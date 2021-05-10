KPV LV может выдвинуть на должность министра экономики беспартийного кандидата

Во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем партия KPV LV может предложить беспартийных кандидатов вместо министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из этой партии в Национальное объединение, заявила на Латвийском радио министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы с большим нетерпением ждем этой встречи. Свою позицию мы выразили — Витенбергс должен покинуть пост министра экономики. Мы предлагаем определиться с новым кандидатом, и нам есть что предложить", — сказала министр.

Петравича считает, что на должность министра экономики должен прийти специалист, и это может быть даже беспартийный кандидат. "Мы не держимся за кресло", — добавила министр. Она сказала, что человек, занимающий эту должность, должен иметь четкое представление о том, как помочь быстро прийти в себя экономике, ослабленной пандемией.

"Сейчас отраслям нужен профессионал с динамичным видением экономического развития и многолетним опытом ведения бизнеса", — сказала Петравича.