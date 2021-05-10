KPV LV может выдвинуть на должность министра экономики беспартийного кандидата
Foto: LETA

Во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем партия KPV LV может предложить беспартийных кандидатов вместо министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из этой партии в Национальное объединение, заявила на Латвийском радио министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы с большим нетерпением ждем этой встречи. Свою позицию мы выразили — Витенбергс должен покинуть пост министра экономики. Мы предлагаем определиться с новым кандидатом, и нам есть что предложить", — сказала министр.

Петравича считает, что на должность министра экономики должен прийти специалист, и это может быть даже беспартийный кандидат. "Мы не держимся за кресло", — добавила министр. Она сказала, что человек, занимающий эту должность, должен иметь четкое представление о том, как помочь быстро прийти в себя экономике, ослабленной пандемией.

"Сейчас отраслям нужен профессионал с динамичным видением экономического развития и многолетним опытом ведения бизнеса", — сказала Петравича.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Рамона Петравича KPV LV Янис Витенбергс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"