KPV LV не исключает возможности выхода из коалиции
Foto: LETA

KPV LV в качестве крайних мер не исключает своего выхода из коалиции, об этом член правления партии Юргис Миезайнис сообщил в программе Panorāma на телеканале LTV.

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В среду вечером правление партии KPV LV еще раз направило премьер-министру Кришьянису Кариньшу письмо с просьбой снять с должности бывшего однопартийца, министра экономики Яниса Витенбергса, который присоединился к Национальному объединению. KPV LV подчеркивает, что дальнейшая работа Витенбергса на посту министра - это нарушение коалиционного договора, так как он перешел в другую партию.

В качестве крайних мер партия не исключает выход из коалиции. "Такая возможность не исключена. Желание - найти самый корректный способ по отношению к государству. Нужно понимать, что есть какой-то порядок, как мы сотрудничаем или не сотрудничаем", - указал член правления KPV LV.

Как сообщалось ранее, Витенбергс не планирует покидать должность министра экономики. Он указал, что до сих пор работал добросовестно и хочет и дальше работать на должности министра. Витенбергс подчеркнул, что переход политиков, особенно министров из одной партии в другую всегда вызывает резонанс, однако он надеется, что партия KPV LV в этих условиях будет понимающей, сможет работать во имя общих целей и договорится с остальными партнерами по коалиции.

Как уже сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс, который был избран в 13-й Сейм из списка партии KPV LV, решил поменять партийную принадлежность и стать членом Национального объединения. По его словам, он рассматривал такой шаг уже некоторое время - ценности Национального объединения ему ближе.

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rus.DELFI.lv LETA

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