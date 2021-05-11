KPV LV рассматривает Петериса Шмидре как одного из кандидатов на должность министра экономики

Партия KPV LV в качестве одного из возможных кандидатов на пост министра экономики обсуждает кандидатуру бизнесмена Петериса Шмидре, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Правление KPV LV еще не приняло решения, кого выдвинуть на должность министра экономики.

До 12 мая включительно парламентская фракция "KPV LV" должна принять решение, будет ли отозван с должности вступивший в Национальное объединение (НО) министр экономики Янис Витенбергс.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, решение Витенбергса покинуть KPV LV и присоединиться к НО вызывает вопросы о том, продолжает ли действовать соглашение о сотрудничестве коалиции и распределении должностей между партиями.

Премьер-министр попросил лидера фракции KPV LV Мариса Можвилло до конца среды, 12 мая, четко выразить мнение фракции — будет ли она требовать отставки Витенбергса. Кариньш будет действовать дальше исходя из этого решения.

По словам Кариньша, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса, у него не будет другой альтернативы, как только сместить министра в соответствии с коалиционным соглашением.