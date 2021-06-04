KPV LV вновь сменила название на "За человечную Латвию"

Регистр предприятий (РП) уже второй раз зарегистрировал изменение названия партии KPV LV на "За человечную Латвию" (ЗЧЛ).

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Партия уже меняла свое название на ЗЧЛ. РП первоначально зарегистрировал изменение названия, но позже отменил регистрацию, придя к выводу, что решение не было принято должным образом. Теперь РП зарегистрировал новое название.

Как указала партия, смена названия будет означать "новую страницу в ее истории". "Новое название отражает основные ценности и идеологию партии, согласно которой в центр находится человек", — говорится в заявлении ЗЧЛ.

Партия намерена и дальше укрепляться в регионах, представляя их в Сейме и местных самоуправлениях, а также "отстаивать законность, честность и человечность", обещают представители ЗЧЛ.

Депутат Сейма, председатель правления ЗЧЛ Иева Крапане считает, что партия изменилась и "из авторитарной организации нескольких лидеров превратилась в открытую партию, в центре которой находятся ее члены".

"Ключевым словом для нашей партии является человечность, которая точно описывает нашу миссию и видение, каким мы хотим видеть государство сейчас и в будущем", — сказала Крапане.

Как сообщалось, на этой неделе KPV LV была исключена из правящей коалиции и лишилась должностей министров внутренних дел и благосостояния, а ее фракция в Сейме уменьшилась с 16 до пяти депутатов.