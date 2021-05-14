KPV LV выдвинула бизнесмена Шмидре на пост министра экономики. Что об этом думает он сам и каковы последствия?

В пятницу, 14 мая, парламентская фракция партии KPV LV во время встречи с премьером Кришьянисом Кариньшем и представляемым им "Новым Единством" озвучила имя своего кандидата в министры экономики взамен перешедшего в Нацблок Яниса Витенбергса. Им стал беспартийный бизнесмен Петерис Шмидре.

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Смена министра потребовалась после того, как прежний глава Минэкономики Янис Витенбергс принял решение сменить партию — перейти из KPV LV в Национальное объединение. Количество министерских кресел распределяется при создании правительства, и KPV LV настояла на том, что пост министра экономики должен остаться за этой партией. Нацблок же пытался добиться, чтобы Витенбергс удержался на посту — таким образом националы получили бы главную должность в еще одном министерстве и усилили бы свои позиции.

Шмидре: нет цели делать карьеру в политике

При этом следует отметить, что новый кандидат от KPV LV — беспартийный. Причем, как уже успел заявить он агентству LETA, на данный момент он и не рассматривает возможность вступления в какую-либо партию.

Шмидре рассказал, что KPV LV связалась с ним пару недель назад, однако сначала он такое предложение "не воспринял всерьез". Одним из условий своего согласия бизнесмен назвал то, что он будет "беспартийным независимым кандидатом". "Я не подхожу к этому вопросу с политической точки зрения и не ставлю целью сделать политическую карьеру. Меня Минэкономики больше интересует как государственный орган, который может много сделать для экономики страны", — подчеркнул Шмидре.

Из-за такой позиции можно считать, что решение KPV LV выдвинуть именно Шмидре является скорее пиар-шагом, а не политическим ходом, считает политолог Филипс Раевскис. "Это меньше похоже на реальное стремление партии получить обратно данную должность. Они просто выдвинули уважаемого человека, чтобы показать себя с лучшей стороны, и используют имя Шмидре для повышения своей узнаваемости", — уверен политолог.

В правительстве возможно перераспределение кресел

Что же касается правительства в целом, то премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сегодня уже заявил, что видит возможности для изменения пропорций должностей министров — если с этим согласятся все партнеры по коалиции.

Кариньш отметил, что этот вопрос актуализировался в связи с тем, что Национальное объединение (НО) дало ясно понять, что хочет перераспределения должностей в правительстве.

"Наше правительство работает по принципу коллегиальности, пока все не договорятся. Если кто-то настаивает на таких изменениях, остальные должны найти способ, как это урегулировать", — сказал Кариньш, выразив надежду, что решение будет найдено.

Он отметил, что во время индивидуальных встреч от каждого из партнеров по коалиции получил подтверждение, что они готовы продолжать работу в коалиции и придерживаться коалиционного договора. Теперь необходимо договориться, кто будет новым министром экономики.