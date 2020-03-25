Крапсис: некоторые люди предоставили ложные сведения о пребывании за рубежом

Во время объявленного в Латвии чрезвычайного положения некоторые жители Латвии повели себя крайне безответственно и предоставили ложные сведения о пребывании за рубежом, сообщил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.

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На сегодняшний день Госполиция провела более 4414 проверок объектов и лиц с целью контроля соблюдения запретов и ограничений, установленных на время чрезвычайного положения. Было начато 72 ведомственных проверки, открыто 228 административных дел и оформлено 25 протоколов об административных нарушениях.

Большинство дел об административных нарушениях были открыты в Рижском регионе. Кроме того, большинство из них связаны с несоблюдением требований самоизоляции.

По словам Крапсиса, в некоторых случаях латвийцы поступили крайне безответственно, предоставив ложную информацию о том, что якобы не были за границей. Например, один человек, вернувшись из Финляндии, пошел в банк, и не сообщил о своей заграничной поездке. Позже полиция выяснила это и призвала этого человека к административной ответственности.

Крапсис напомнил, что с сегодняшнего дня Государственная пограничная охрана будет передавать Госполиции анкеты латвийцев, возвращающихся из-за границы. В этих анкетах жители Латвии обязуются незамедлительно, не позднее чем в течение шести часов добраться до своего места жительства и в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.

Полиция теперь будет вести учет этих лиц и проводить проверки, навещая их по месту жительства или звоня по телефону.

Крапсис отметил, что в период чрезвычайного положения снизился уровень преступности. Например, полиция отмечает снижение количества квартирных краж.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством чрезвычайного положения, для жителей страны предусматривает штраф до 350 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особенно тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением "Covid-19" в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.