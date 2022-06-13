Красное предупреждение на востоке Латвии — ожидаются наводнения

По последним прогнозам в ближайшие сутки к Латвии с юга приближается циклон — он принесет затяжные и очень интенсивные дожди на востоке страны. Сильнее всего будет лить во вторник.

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Так как земля уже влажная, ожидаются наводнения — Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба объявили красное предупреждение.

Во вторник предупреждение красного уровня будет действовать во всей Латгале, а также на восточной части Селии и Видземе. На западе Видземе и на востоке Земгале будет действовать оранжевое предупреждение.

Ожидается обширное наводнение, угрожающее безопасности, может потребоваться эвакуация жителей. Погодные условия затруднят перемещение и могут нарушить электроснабжение, водоснабжение и телекоммуникацию.

Также ожидаются опасные условия вождения из-за плохой видимости и аквапланирования.

Из-за сильных осадков в ближайшие дни поднимется уровень воды в реках и озерах, затопит низменности и поймы. Более резкий рост уровня воды сначала ожидается в более мелких водотоках.

Если погодные условия вызывают разрушения, угрожающие жизни и здоровью людей, а также движению общественного транспорта и коммуникации, жителей призывают звонить по единому номеру помощи — 112.

В прошлый раз обширные наводнения в восточной стране Латвии, особенно в Латгале, были в августе 2017 года. Но в тот раз осадков было больше, чем ожидается на этой неделе.

Уже этой ночью количество осадков на востоке страны достигнет 20-30 миллиметров. 14 июня на востоке Латвии ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет 40-50 миллиметров, а на крайнем востоке дождь будет чрезвычайно сильным — количество осадков будет достигать 60-70 миллиметров за 12 часов. Местами возможна и гроза.