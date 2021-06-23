Красное предупреждение: в Янову ночь Латвию накроют сильнейшие грозы

24 июня с часа ночи до девяти часов утра на части территории Латвии — в центральных и восточных районах — ожидается мощная гроза. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение: это значит, что жители страны должны позаботиться о собственной безопасности.

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Синоптики отмечают, что красное предупреждение объявлено с учетом того, что многие житель страны в Янову ночь будут находиться на природе. Предупреждение распространяется в том числе и на Ригу.

Согласно прогнозу, ночью возможен очень сильный ливень с крупным градом, порывы ветра будут достигать 25 метров с секунду. Возможно, ветер будет ломать ветви деревьев. Предполагается, что низины могут быть затоплены.

Красное предупреждение означает, что возможны нарушения в движении транспорта и подачи электроэнергии. Жителям страны рекомендуется по возможности не выходить на улицу и не передвигаться, если в этом нет критической необходимости.