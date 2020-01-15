"Красные черты" и "продуманная иммиграция". Что латвийские политики ответили инвесторам насчет гастарбайтеров

на дискуссии Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) об инвестиционном климате в стране политики правящей коалиции заявили, что вопрос о привлечении квалифицированной рабочей силы из-за границы "решен", а договориться о привлечении неквалифицированных работников "невозможно".

Представитель Совета иностранных инвесторов Злата Элксниня-Защиринска указала на два вида проблем — долгосрочные, касающиеся медицины и образования, и краткосрочные, понимая под этим нехватку рабочей силы. По ее мнению, эту проблему нужно решать немедленно.

В ответ на это депутат Сейма Даниэль Павлютс ("Для развития/За!)" заявил, что в коалицию входят как консервативные, так и либеральные партии, поэтому сложно достичь согласия по вопросу о привлечении рабочей силы из-за границы. По его мнению, объединение "Для развития/За!" выступает за "продуманную и контролируемую политику привлечения рабочей силы в отраслях, где ее не хватает".

Представитель Нацблока Илзе Индриксоне согласилась с заявлением Павлютса о "продуманной иммиграции", добавив, что в Латвии такой подход уже применяется.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс сказал, что "красной чертой" для коалиции является привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, и при нынешнем составе коалиции изменений в этом вопросе не ожидается.

В свою очередь, депутат Новой консервативной партии Гатис Эглитис заявил, что проблему нехватки рабочих рук Латвия может частично решить путем сокращения периода получения пособия по безработице, что будет стимулировать местных жителей снова искать работу.