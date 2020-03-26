Красный Крест просит поддержать домашних животных малообеспеченных жителей

Латвийский Красный Крест в сотрудничестве с Mars Latvia и Maxima призывают жертвовать корм для кошек и собак в пользу животных, которые живут у малообеспеченных жителей Латвии. Участвовать в акции пожертвований сможет каждый, покупая корм для собак и кошек в магазинах Maxima по всей Латвии в рамках кампании "Дни домашних питомцев".

"Латвийский Красный крест каждый день помогает наименее защищенным жителям Латвии, которые не способны обеспечить себя всем необходимым для повседневной жизни — одеждой, обувью, предметами быта, нередко и продуктами питания. Важной частью жизни многих нуждающихся в помощи людей являются их домашние питомцы — четвероногие друзья.

Мы верим, что кампания "Дни домашних питомцев" — отличный способ через передачу кормов для животных помочь тем людям, которые каждый день делятся любовью со своими домашними животными, а также вовлечь остальное общество в оказание помощи и благотворительность. Вместе мы можем помочь!" — заявил президент Латвийского Красного Креста Виктор Яксонс.

Во время кампании "Дни домашних питомцев" с каждого купленного килограмма корма для собак и кошек брендов Whiskas, Sheba, Perfect Fit, Pedigree и Cesar 100 граммов корма будут пожертвованы для домашних животных малообеспеченных и нуждающихся людей.