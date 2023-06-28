Краузе: на данный момент нет непреодолимых разногласий между СЗК, "Новым Единством" и "Прогрессивными"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В настоящее время нет непреодолимых разногласий между Союзом зеленых и крестьян (СЗК), "Новым Единством" и "Прогрессивными", заявил сегодня после организованных "Новым Единством" переговоров партий по вопросам образования депутат Сейма Арманд Краузе (СЗК).

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На вопрос, станет ли СЗК работать в одном правительстве с "Новым Единством" и "Прогрессивными", политик подчеркнул, что ни правление СЗК, ни другие институты партии еще не приняли решения по этому поводу. СЗК планирует обсудить текущие вопросы с "Новым Единством" и "Прогрессивными" и потом провести обсуждение.

"СЗК идет на эти переговоры, потому что мы готовы войти в максимально широкую коалицию и работать для достижения целей, поставленных в нашей программе. На данный момент я не вижу непреодолимых разногласий, потому что мы говорим о вещах, которые нужны стране и жителям", — сказал Краузе.

Сопредседатель "Прогрессивных", депутат Сейма Андрис Шуваев заявил, что в переговорах между "Новым Единством" и "Прогрессивными" есть определенные общие знаменатели. Впереди еще разговор о здравоохранении. По мнению политика, эта тема может потребовать углубленного обсуждения.

Шуваев подчеркнул, что разногласий между партиями может быть больше в вопросах, связанных с бюджетом и фискальной политикой. Поэтому может потребоваться время на то, чтобы понять, смогут ли "Новое Единство" и "Прогрессивные" прийти к общему пониманию.

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