Краузе: "Объединенный список" должен развеять подозрения о влиянии Шкеле
Foto: LETA

У Союза "зеленых" и крестьян нет никаких "красных линий" против "Объединенного списка", однако он должен развеять подозрения в том, что может находиться под влиянием экс-политика Андриса Шкеле. Об этом, комментируя возможное сотрудничество с "Объединенным списком" в коалиции, заявил агентству LETA председатель правления СЗК Арманд Краузе.

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Краузе напомнил, что некоторые бывшие соратники экс-премьера близки к политикам "Объединенного списка".

По словам Краузе, СЗК поддерживает широкую коалицию из пяти партий — "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных", "Объединенного списка" и Национального объединения.

Слова Краузе, возможно, были своеобразным ответом на обвинения в том, что СЗК связан с Айваром Лембергсом и перед выборами выдвигал его на пост премьера, из-за чего после выборов другие партии отказались вступать с СЗК в коалицию.

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