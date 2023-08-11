Краузе: СЗК готов к переговорам о создании коалиции

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) готов к переговорам о создании широкой правительственной коалиции, заявил агентству LETA депутат Сейма Армандс Краузе (СЗК).

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Он подчеркнул, что СЗК всегда был открыт к переговорам о широкой коалиции, которая имела бы поддержку как можно более широкой общественности.

По его мнению, необходимо создать коалицию, которую поддержат более половины депутатов Сейма.

Краузе отметил, что внутри партии пока не обсуждались возможные должности, которые могли бы занять представители СЗК. Самое важное в переговорах о формировании коалиции договориться о существенных для жителей вопросах, в том числе о национальной и экономической безопасности.

Политик признал, что исторически СЗК претендовал на должность министра земледелия, поскольку один из партнеров СЗК - Крестьянский союз Латвии. В Сейм также были избраны три крестьянина от СЗК. Однако сейчас это не обсуждается, главное - договориться о приоритетных задачах и решении накопившихся проблем.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начинает переговоры о формировании новой правительственной коалиции. В качестве партнеров он видит СЗК и "Прогрессивных". В отставку премьер пока не собирается.