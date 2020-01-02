Кредитор Rīgas satiksme: Репутация нового правления неприемлема

Крупнейший кредитор предприятия Rīgas satiksme SEB banka считает, что репутация нового правления предприятия неприемлема, а ответственные должностные лица должны на время запретить предприятию заключать новые долгосрочные договоры, передает LETA.

“Ещё до номинации нового правления, для нас как для кредитора неприятной неожиданностью была внезапная смена совета предприятия. Надо сказать, что это очень ярко обозначило произвольное вмешательство политических сил в управление предприятием, не способствуя уверенности в обоснованности решений и их положительном влиянии на дальнейшую работу предприятия. Нам, как кредитору, также неприемлема репутация нового правления”, - сказала глава управления коммуникацией банка SEB Агнесе Стразда.

В банке считают, что управление Rīgas satiksme стало более непрогнозируемым, поэтому “в это время неопределенности в предприятии надо категорически запретить заключение новых долгосрочных договоров, так как это может увеличить финансовые риски”. SEB banka с такой просьбой обратился к держателю долей капитала предприятия Юрису Радзевичу.

Как уже сообщалось, новым руководителем Rīgas satiksme назначена Джинета Иннуса. Раньше она исполняла обязанности госсекретаря Министерства сообщения. Кроме неё, в правлении предприятия находится Янис Голубевс, бывший член правления Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), а также временные члены правления Rīgas satiksme Эмилс Якинс и Элина Эпалте-Друлле.

Ранее передача LTV "de facto” сообщала, что Якринс и Эпалте-Друлле были отсеяны на первом этапе конкурса на должности в правлении муниципального перевозчика. Это было связано с рисками репутации кандидатов. Например, на рабочем месте и дома у Эпалте-Друлле борцы с коррупцией проводили обыски. Кандидат тогда заявила, что у неё нет никакого статуса в уголовном деле и она не имеет право комментировать обыски. Однако, новый состав совета Rīgas satiksme пересмотрел процедуру и снова включил Якринса и Эпалте-Друлле в список кандидатов.