Крейтусе готова принять мандат депутата Сейма

С утверждением депутата Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия) на посту министра благосостояния его место в парламенте готова занять юрисконсульт отдела правовых актов юридического департамента Министерства сообщения Лива Крейтусе, в свою очередь преемник в Сейме потенциального министра образования Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия) — исполнительный директор Лимбажской думы Марис Беляуниекс (Новая консервативная партия) — прежде чем получить мандат, хочет дождаться результатов муниципальных выборов.

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Сегодня Сейм будет голосовать за назначение Эглитиса министром благосостояния, а это значит, что его место в парламенте сможет получить оставшийся "за чертой" при выборах в 13-й Сейм кандидат — Лива Крейтусе.

Крейтусе рассказала, что Новая консервативная партия проинформировала ее о текущей ситуации и что она согласилась принять мандат, если возникнут такие обстоятельства. Крейтусе добавила, что будет работать во фракции Новой консервативной партии, а также поддерживать правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Потенциальный депутат Сейма сообщила, что она получила степень магистра права и планирует использовать свои знания и опыт для укрепления силы закона в Латвии. Еще она хотела бы сосредоточиться на социальных вопросах.

В свою очередь Беляуниекс подчеркнул, что не хочет торопить ход событий, пояснив, что Сейм по этому поводу волю еще не выразил, а он сам участвует в муниципальных выборах в Лимбажском крае.

Он уточнил, что прокомментировать возможность принять мандат депутата Сейма он сможет на следующей неделе, когда станут известны результаты голосовании в парламенте, а также результаты выборов в самоуправление.

Как сообщалось ранее, в дальнейшем коалиция будет работать без партии "KPV LV".

Таким образом, в коалицию войдут Новая консервативная партия, "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство".