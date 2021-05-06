Кремль выслал из России военного атташе Латвии Дрейманиса
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российские власти на прошлой неделе выслали из страны военного атташе Латвии полковника Яниса Дрейманиса. Об этом Delfi сообщили в Министерстве обороны Латвии.

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23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс в знак солидарности с Чехией принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата). Литва высылает двух российских дипломатов, Эстония — одного.

Как отметили Delfi в МИД, решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии. Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвийской Республики.

"Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью", — подчеркивается в сообщении латвийской стороны.

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