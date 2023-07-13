Крестьянам могут компенсировать убытки из-за засухи и заморозков

Премьер-министр Кришьянис Кариньш по просьбе Министерства земледелия в четверг, 13 июля, созвал заседание Совета по кризисному управлению. На заседании министерство попросило поддержать крестьян, потерпевших убытки из-за засухи и заморозков.

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Министерство создало межинституциональную рабочую группу, которая проанализировала ситуацию и предложение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Министерство призвало Совет по кризисному управлению признать, что погодные условия привели к серьезным последствиям в сельском хозяйстве и возобновлении лесов, и ситуацию с возобновлением лесов следует признать катастрофической. В то же время министерство считает, что нужно не объявлять ЧС, а принять меры для стабилизации ситуации.

Серьезные убытки понесли производители зерна, масличных растений, овощей, фруктов и бобовых. В сумме доходы для этих отраслей и животноводства могут уменьшиться в 2023 году на 301 миллион евро, с учетом того, что расходы на животноводство тоже вырастут (трава не растет и животных приходится кормить чем-то еще), а урожай зерновых может быть на 30-50% меньше прогнозируемого.