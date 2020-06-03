Крестьяне в окрестностях Тервете возмущены: после ремонта по дороге не проехать на тракторе

Реконструкция дороги от Елгавы до литовской границы обошлась в 10 миллионов евро. Теперь она местами стала настолько узкой, что проехать по ней на сельскохозяйственной технике стало почти невозможно, сообщает Русское вещание LTV7.

Крестьян Аугсткалнской волости Терветского края раздражают установленные на перекрестках островки безопасности.

"У дорожных строителей есть трейлеры, которые перевозят экскаваторы. Пусть они покажут, как тут сделать левый поворот! Ни с одной стороны нельзя повернуть налево", — сердится Янис.

Для безопасного пересечения перекрестка не хватит ширины дороги ни в три метра, ни даже в 3 метра 60 сантиметров.

"Пока их тут не было, можно было нормально проехать. А теперь кажется, что один тут уже съехал в кювет. Так и выходит, если негде развернуться, когда навстречу едет какая-то машина, и некуда деться", — сказал Алвил Грицкевич, хозяин крестьянского хозяйства Osīši.

Представитель дорожно-ремонтного предприятия Latvijas valsts ceļi Анна Кононова рассказала, что островки безопасности спроектированы в указанном месте не просто так:

"Мы оценили те дорожные происшествия, которые здесь произошли. В основном они случились в светлое время суток. Специалисты по безопасности приняли решение, что для улучшения безопасности движения такие островки необходимы. Они останутся, но мы будем искать решение проблемы".

Реконструкцию дороги планируется завершить в конце осени. Пока неясно, насколько она подорожает, если внести в проект изменения.