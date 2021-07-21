"Крестьянский сейм": из-за жаркой погоды урожай зерновых будет меньше на 15-20%

Латвийские фермеры обеспокоены тем, что из-за жаркой погоды урожай зерновых будет меньше на 15-20%, сообщила агентству LETA заместитель председателя общества "Крестьянский сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

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Жатва в Латвии из-за жаркой и сухой погоды началась около 15 июля — на десять дней раньше. "Такого еще не было, чтобы уборка урожая одновременно началась по всей Латвии, при этом практически всех культур — озимого ячменя, рапса, ржи, пшеницы", — подчеркнула она.

В то же время, как отметила Дзелзкалея-Бурмистре, уборка урожая началась не потому, что зерно созрело, а потому, что посевы засохли и фермеры опасаются, что зерно не будет отвечать требованиям качества, из-за чего цены на него снизятся на 20%.

"Урожай в настоящее время выглядит меньше, чем прогнозировалось месяц назад", — отметила представитель "Крестьянского сейма". При этом показатель насыпной плотности зерна — самый низкой за последние 15 лет, так как зерно мелкое и жухлое.

Общество "Крестьянский сейм" объединяет 800 малых и крупных хозяйств по всей Латвии, которые обрабатывают более 500 000 га сельскохозяйственных земель.