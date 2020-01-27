Кристине Мисане просит Генпрокуратуру Латвии допросить ее в датской тюрьме

Задержанная в Дании гражданка Латвии Кристине Мисане обратилась в Генеральную прокуратуру Латвию с просьбой допросить ее в датской тюрьме. В обращении говорится, что это, возможно, поможет получить дополнительные доказательства инкриминируемых ей преступлений, и тогда Латвия сможет начать против нее уголовное дело, а Дания — выдать ее Латвии, а не ЮАР.

Ранее в прокуратуре объяснили, что в ЮАР Мисане обвиняется в действиях, за которые в Латвии не предусмотрены большие наказания, поэтому невозможно применить Европейский ордер на арест (EAW). Законодательство о Европейском ордере на арест предусматривает экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на экстрадицию. EAW может быть выдан только за преступления, предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 месяцев и более.

Что же касается обвинений в мошенничестве и подделке документов, которые считаются преступлениями и в Латвии, то для них может оказаться недостаточно доказательств, то есть Латвия не может гарантировать, что будет начато уголовное преследование, а наказание будет более 12 месяцев лишения свободы.

"Я прошу Генеральную прокуратуру не ждать, пока меня выдадут ЮАР, и допросить меня как можно скорее. Если меня выдадут ЮАР, скорее всего, такой возможности больше не будет. Я не избегаю наказания, но позвольте принять решение честному суду, а мне отбыть наказание в человеческих условиях, не теряя возможности видеться со своими детьми", — передают слова Мисане ее представители.

В Генеральной прокуратуре порталу Delfi сообщили, что генпрокурор Эрик Калнмейерс связался с послом Латвии в Дании Алдой Ванагой, и она подтвердила готовность принять и передать в латвийскую прокуратуру от Кристине Мисане собственноручно написанное признание.

На позапрошлой неделе Сейм принял решение просить парламент и правоохранительные органы Дании оказать поддержку латвийским ведомствам и не выдавать Кристине Мисане Южноафриканской республике (ЮАР). За решение проголосовали 92 депутата.

Как уже сообщалось, гражданка Латвии Кристине Мисане вывезла из ЮАР в Латвию свою дочь. Местные правоохранительные органы ее действия интерпретировали как похищение ребенка, ей грозит 15 лет тюрьмы. Женщина утверждает, что спасала себя и ребенка от насилия со стороны бывшего мужа. Мисане задержали в Дании и она уже год находится в заключении. Она готова отбыть наказание, но хочет это сделать в Латвии, так как здесь живут ее дети, а в тюрьмах ЮАР на протяжении многих лет были констатированы нарушения прав человека.